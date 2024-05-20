Чем известен погибший в авиакатастрофе президент Ирана Эбрахим Раиси

Сейчас уже абсолютно ясно, что вертолет, на котором 19 мая 2024 года возвращался домой президент Ирана Эбрахим Раиси, врезался в склон горы близ города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы и сгорел. Все девять человек, находившихся на борту, погибли.

Чем же известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси?

День его рождения - 14 декабря 1960 года. Место рождения Мешхеде. Раиси является потомком пророка Мухаммеда.

После окончания духовной семинарии в городе Кум изучал международное право в университете Шахида Мотахари в Тегеране. Защитил диссертацию, получив степень доктора юридических наук и исламского права. Участвовал в Исламской революции 1978-1979 гг., после которой была провозглашена Исламская Республика Иран (ИРИ).

Трудовую деятельность начал в 1980 году в судебной канцелярии города Кереджи, став позже прокурором этого города. Потом пошел на повышение, став заместителем прокурора Тегерана. В 1989 году - прокурором иранской столицы. Пробыв на этом посту пять лет, потом возглавлял Генеральную инспекцию Ирана и осуществлял контроль за деятельностью исполнительных органов власти.

Далее служебная лестница Раиси складывалась так: с 2004 по 2014 годы - зампредседателя Верховного суда, 2014-2016 годы - генпрокурор Ирана, а в 2016 году - глава крупнейшего в стране мусульманского религиозного фонда "Астане Кодсе Разави".

В 2019 году Раиси возглавил Верховный суд Ирана. Прославился масштабной кампанией по борьбе с коррупцией и инициировал разработку законопроекта, защищающего женщин от бытового насилия.

В 2017-м первый раз баллотировался на пост президента (тогда Раиси проиграл Хасану Роухани).

Лишь в 2021 году Раиси одержал победу в борьбе за кресло президента, набрав более 60 процентов голосов при явке 48,8 процента.

Раиси придерживался жесткой линии в отношениях с Западом. Но он не был противником восстановления иранского ядерного соглашения, заключенного в 2015 году и касающегося урегулирования иранской ядерной программы между Ираном и шестью международными посредниками. Договор предполагал отмену западных санкций против страны в обмен на ограничение ядерной деятельности Ирана.

Как известно, после выхода из договора США соглашение перестало действовать.

Раиси ратовал за снижение уровня бедности в стране и обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.

Жена Эбрахима Раиси - Джамила Аламольхода, ученая, доктор философских наук, писательница. У супругов две дочери.

Был хранителем усыпальницы имама Резы (шиитской святыни) в Мешхеде и соратником духовного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи.

Раиси вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.