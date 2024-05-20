Пашинян отреагировал на гибель президента Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями духовному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц. Выражаю слова поддержки правительству и народу Исламской Республики Иран, желаю сил и стойкости в это тяжелое время", - отметил он.

Пашинян добавил, что шокирован произошедшим, и подчеркнул, что "Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с дружественным и соседним государством и народом".

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд информировал о том, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли при крушении. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента.