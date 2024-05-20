Пока вы спали: заказчик нападения на Фицо и гибель президента Ирана Раиси

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© DPA/TACC

В Боснии и Герцеговине назвали заказчиков покушения на премьера Словакии

За покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы, сообщает «Лента.ру».

Как заявила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич, Вашингтон и Лондон предпочитают применять силу в отношении непослушных государств.

«Можно предположить, что Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», — заявила парламентарий.

Всех пассажиров упавшего вертолета Раиси сочли погибшими

Все пассажиры упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Как заявил неназванный чиновник в Тегеране, вертолет полностью сгорел.

Прибывшие на место спасатели заявили, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

Крым предъявит Украине счет

В Крыму оценят ущерб, который был нанесен полуострову обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает «Свободная пресса».

Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сумма ущерба от атак обязательно будут предъявлены Украине.

Тем временем, советник главы Крыма Александр Синявский заявил, что севастопольское ополчение готово отразить атаки на полуостров.

В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию

КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Это происходит на фоне субкритического испытания США. Пхеньян готовится «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США».

Дипломат отметил, что Пхеньян не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси

Российский лидер Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — заявил он.

Отмечается, что президент дал необходимые указания МЧС и Минобороны.