Mehr: Президент Ирана Раиси и глава МИД Абдоллахиан погибли в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Информацию об этом подтвердило агентство Mehr.

"Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", - отмечается в публикации.

Помимо них на борту воздушного судна находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, члены экипажа и сотрудник охраны. Они также не выжили.

Как подчеркнуло агентство, Раиси попал в авиакатастрофу во время "исполнения своего долга перед народом Ирана" и "принял мученическую смерть".

Напомним, об инциденте с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана вместе с высокопоставленными чиновниками, стало известно 19 мая. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Поиски воздушного судна продолжались всю ночь.

Ближе к утру спасателям удалось добраться до места авиакатастрофы. По данным СМИ, вертолет полностью сгорел.