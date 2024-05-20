$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Всех пассажиров упавшего вертолета Раиси сочли погибшими

Все пассажиры упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом агентству Reuters сообщил неназванный чиновник в Тегеране.

Всех пассажиров упавшего вертолета Раиси сочли погибшими
© Reuters

Ранее в Иране сообщили, что пропавший с радаров вертолет полностью сгорел. Прибывшие на место ЧП спасатели утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

Китай отреагировал на инцидент с вертолетом Раиси

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский рассказал, что считает причиной падения вертолета ошибку пилота. По его мнению, были нарушены правила полета в условиях плохой видимости и по метеоусловиям.

В мире
Виктор Заболотский
Тегеран
Иран, Исламская Республика
Китай
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости