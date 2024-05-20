В Боснии и Герцеговине назвали заказчиков покушения на премьера Словакии

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. Об этом «Российской газете» заявила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.

Она напомнила, что США и Великобритания предпочитают применять силу в отношении непослушных государств.

«Можно предположить, что Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», — сказала она.

В Болгарии прокомментировали нападение на Роберта Фицо

Ранее журналист Тимур Шафир высказал мнение, что покушение на Роберта Фицо является «малой частью сложной игры» в международной политике. По его мнению, курс, выбранный словацким политиком, вызывал недовольство в Брюсселе и в Лондоне, так как он был направлен на защиту суверенитета страны.

«Существуют основания подозревать, что покушение могло быть срежиссировано, что оно не является результатом действий одиночки», — добавил эксперт.

Шафир объяснил, что в странах, где принимаются независимые политические решения, случаются события, угрожающие их суверенитету.