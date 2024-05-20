В КСИР подтвердили обнаружение источника тепла в районе поисков вертолета Раиси

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил обнаружение источника тепла в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Предположительно, найденным источником являются обломки воздушного судна иранского лидера. Уточняется, что к месту аварии направляются спасательные отряды.

СМИ сообщили об экстренной встрече Путина с послом Ирана

Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий беспилотник Akinci обнаружит источник тепла.