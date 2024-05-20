СМИ: в центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси

В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ.

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Десятки жителей Ирана собрались на одной из центральных площадей Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

По данным агентства, люди молятся за здоровье президента Эбрахима Раиси и его сопровождавших, которые были на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку на северо-западе страны.

Вертолёт, перевозивший Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в районе Верзеган. Спасатели ведут поиски.