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СМИ: в центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси

В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ.

СМИ: в центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси
© kremlin.ru

Десятки жителей Ирана собрались на одной из центральных площадей Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

По данным агентства, люди молятся за здоровье президента Эбрахима Раиси и его сопровождавших, которые были на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку на северо-западе страны.

Вертолёт, перевозивший Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в районе Верзеган. Спасатели ведут поиски.

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