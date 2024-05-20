СМИ: в центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ.
Десятки жителей Ирана собрались на одной из центральных площадей Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.
По данным агентства, люди молятся за здоровье президента Эбрахима Раиси и его сопровождавших, которые были на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку на северо-западе страны.
Вертолёт, перевозивший Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в районе Верзеган. Спасатели ведут поиски.
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