В Раде потребовали от Зеленского раскрыть правду о последствиях ударов России

Около 90 процентов мощностей тепловых электростанций Украины оказались уничтожены в результате ударов со стороны России, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот», — посетовал политик.

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Он указал, что страна неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии, поэтому украинцам придется готовится к тому, что отключения света будут происходить в течение долгого времени.

Депутат упрекнул главу государства Владимира Зеленского, который, по его мнению, уже давно должен был открыто рассказать гражданам о сложившейся ситуации.

«Мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», — заключил он.

В воскресенье, 19 мая, Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» предупредила о почасовых отключениях света на всей территории страны начиная с 20 мая.