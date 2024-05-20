Президент Сербии Александр Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и выразил надежду на сохранение стабильности в стране.

Сербский лидер отметил, что был шокирован известием о несчастном случае, который произошёл с Раиси.

«Надеюсь, что этот случай будет расследован, как и на то, что иранский народ сохранит стабильность», — написал Вучич в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Россия отправит в Иран на поиски Раиси два самолёта, вертолёт и 50 спасателей.

Также в NYT заявили, что ЧП с вертолётом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений.