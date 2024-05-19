В Госдепе прокомментировали ситуацию с вертолетом президента Ирана

Администрация Соединенных Штатов следит за сообщениями о том, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жесткую посадку. Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента.

По его словам, американские власти "внимательно следят за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, на борту которого находятся иранский президент и министр иностранных дел".

"На данный момент у нас нет других комментариев", - добавил дипломат.

Алиев отреагировал на инцидент с вертолетом президента Ирана

Как рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.