Четыре группы спасателей вышли к месту жесткой посадки вертолета Раиси

По меньшей мере четыре группы спасателей приблизились к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди.

"Четыре группы уже подошли к тем координатам, которые считаются местом происшествия", - отметила Алишунди в эфире телеканала IRIB.

По ее словам, всего в поисковых работах задействованы 46 оперативных групп, собаки-спасатели. Также к предполагаемому месту происшествия направился глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Как отмечает иранское агентство Mehr, информации о погибших или пострадавших от прибывших на место спасателей пока нет. По информации Mehr, "причиной крушения президентского вертолета могли быть плохие погодные условия".