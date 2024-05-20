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Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.

Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
© ТАСС

Журналисты отметили, что помимо президента на борту был ряд чиновников, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Все они не пережили катастрофу.

Китай отреагировал на инцидент с вертолетом Раиси

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками добрались до места назначения без происшествий. Поисками президента занимались все силовые структуры Ирана.

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