Пропавший президент Ирана планировал посетить Армению

Президент Ирана Эбрахим Раиси планировал в воскресенье посетить Армению, визит был отложен в последний момент. Об этом ТАСС сообщил источник.

В частности, ожидалось, что в воскресенье Раиси примет участие в открытии транспортных коридоров на территории Армении.

Ранее сообщалось, что вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Связи с пропавшими нет, на местности стоит сильный туман, затрудняющий проведение поисково-спасательной операции.