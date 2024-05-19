Алиев отреагировал на инцидент с вертолетом президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети X предложил иранским властям всю возможную поддержку в связи с инцидентом с вертолетом президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси.

Алиев отметил, что в Баку серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку.

По его словам, граждане республики молятся за Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию.

Вертолет с президентом Ирана разбился у границы с Азербайджаном

Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджан готов оказать всяческую поддержку, констатировал Алиев.