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Алиев отреагировал на инцидент с вертолетом президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети X предложил иранским властям всю возможную поддержку в связи с инцидентом с вертолетом президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси.

Алиев отреагировал на инцидент с вертолетом президента Ирана
© РИА Новости

Алиев отметил, что в Баку серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку.

По его словам, граждане республики молятся за Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию.

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Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджан готов оказать всяческую поддержку, констатировал Алиев.

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