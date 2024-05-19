Байден высказался о двугосударственном решении вопроса Израиля и Палестины

Президент США Джо Байден считает, что единственным решением ближневосточного конфликта может быть его урегулирование на основе сосуществования Израиля и Палестины. Об этом американский лидер заявил на церемонии вручения дипломов выпускникам вуза "Морхаус" в Атланте (штат Джорджия), трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"В данный момент я работаю над сделкой [по прекращению огня в Газе], в круглосуточном режиме возглавляю международные усилия по оказанию дополнительной помощи в восстановлении Газы. Я также круглосуточно работаю не только над прекращением огня, но и над сплочением региона. Мы собираемся добиться прочного и долговременного мира. <...> Что будет потом? Что произойдет в Газе? Какие права есть у палестинского народа? Я работаю над тем, чтобы мы, наконец, достигли урегулирования на основе сосуществования двух государств - единственного решения, позволяющего двум народам жить в мире <...> и благосостоянии", - отметил глава государства.

Он назвал палестино-израильский конфликт "одной из самых трудных, самых сложных проблем в мире, в ней нет ничего простого".

"То, что происходит в Газе и Израиле, просто душераздирающе", - добавил он. "Ни в чем не повинные палестинцы, оказавшиеся в центре всего этого, - женщины и дети, их убивают, переселяют - отчаянно нуждаются в воде, продуктах питания и лекарствах. Это гуманитарный кризис в Газе. Именно поэтому я призвал к немедленному прекращению огня, чтобы остановить боевые действия и вернуть заложников домой", - подчеркнул Байден, которому во время церемонии вручили почетную докторскую степень.

Пропалестинские протесты в США

"Я поддерживаю мирные ненасильственные протесты. Ваши голоса должны быть услышаны, и я обещаю вам, что услышу их", - добавил он, отметив, что члены его семьи тоже возмущены и разочарованы сложившейся ситуацией.

Выпускники и преподаватели вуза встретили слова американского лидера аплодисментами. Однако один из выпускников во время речи Байдена повернулся к президенту спиной, подняв правый кулак. Другие отказались вставать и аплодировать руководителю вашингтонской администрации.

Масштабные акции в поддержку Палестины против действий Израиля в секторе Газа и его поддержки властями США проходят в десятках американских университетах с середины апреля. Полиция задерживала несколько тысяч человек во время пропалестинских демонстраций по всей стране. На территории вуза, где выступал Байден, также проходили пропалестинские митинги, задержания студентов-демонстрантов.