Нуланд назвала Харьков "российским городом"

Бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "вторым крупнейшим российским городом", когда утверждала о необходимости предоставить Украине "больше помощи для ударов по территории России".

Нуланд выразила мнение, что РФ "явно обострила" конфликт, "включая нападение на второй крупнейший российский город, который не находится на линии фронта".

"Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России", - утверждала она в интервью телекомпании АВС.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории, которую США признают российской. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.

Нуланд заявила, что Украина недостаточна сильна для переговоров с Россией

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что Вооруженные силы Украины были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным.

В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника.