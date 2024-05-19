$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Нуланд назвала Харьков "российским городом", когда говорила о помощи Украине

Бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "вторым крупнейшим российским городом", когда утверждала о необходимости предоставить Украине "больше помощи для ударов по территории России".

Нуланд назвала Харьков "российским городом"
© globallookpress.com

Нуланд выразила мнение, что РФ "явно обострила" конфликт, "включая нападение на второй крупнейший российский город, который не находится на линии фронта".

"Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России", - утверждала она в интервью телекомпании АВС.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории, которую США признают российской. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.

Нуланд заявила, что Украина недостаточна сильна для переговоров с Россией

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что Вооруженные силы Украины были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным.

В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника.

В мире
Владимир Зеленский
Виктория Нуланд
Дмитрий Песков
Минобороны России
Госдеп США
Москва
Вашингтон
Киев
Харьков
Украина