Пограничники Армении готовятся взять под охрану участок границы с Азербайджаном

Пограничные войска Армении готовятся взять под охрану участок границы с Азербайджаном в районе села Киранц. Это произойдет согласно договоренностям с Баку. Въезд в населенный пункт силовики временно ограничили. Об этом заявила Служба национальной безопасности республики, передает РИА Новости.

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«Пограничные войска Службы национальной безопасности ведут подготовительную работу, чтобы взять под охрану государственную границу Республики Армения в районе села Киранц в Тавушской области», — сказано в сообщении.

В погранслужбе отметили, что этого требуют соображения безопасности и оперативная необходимость.

В село Киранц временно ограничен доступ граждан, которые там не зарегистрированы.

Госкомиссии Армении и Азербайджана 15 мая подписали протокол о делимитации границы. В апреле были согласованы отдельные отрезки границы между несколькими населенными пунктами, включая Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан).