Пограничники Армении готовятся взять под охрану участок границы с Азербайджаном
Пограничные войска Армении готовятся взять под охрану участок границы с Азербайджаном в районе села Киранц. Это произойдет согласно договоренностям с Баку. Въезд в населенный пункт силовики временно ограничили. Об этом заявила Служба национальной безопасности республики, передает РИА Новости.
«Пограничные войска Службы национальной безопасности ведут подготовительную работу, чтобы взять под охрану государственную границу Республики Армения в районе села Киранц в Тавушской области», — сказано в сообщении.
В погранслужбе отметили, что этого требуют соображения безопасности и оперативная необходимость.
В село Киранц временно ограничен доступ граждан, которые там не зарегистрированы.
Госкомиссии Армении и Азербайджана 15 мая подписали протокол о делимитации границы. В апреле были согласованы отдельные отрезки границы между несколькими населенными пунктами, включая Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан).
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