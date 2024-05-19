Стрелявший в премьера Словакии мог действовать не один

Следствие проверяет версию о том, что мужчина, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, действовал не один, рассказал глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр уточнил, что правоохранители зафиксировали пропажу публикаций со страниц подозреваемого в соцсетях через два часа после инцидента.

По его данным, удалить посты не мог ни нападавший, ни его супруга.

В связи с этим, заметил Шутай-Эшток, следствие проверяет версию о том, что кто-то мог подстрекать стрелявшего к совершению преступления.

Врачи больше не переживают за состояние премьер-министра Словакии Фицо

Ранее пресс-служба словацкой полиции заявила, что силовики арестовали трех человек за публикации в социальных сетях с положительной оценкой покушения.