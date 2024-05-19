Иранское агентство Mehr удалило со своего сайта публикацию, в которой говорилось о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси после жесткой посадки вертолета в Азербайджане «направляется в Тебриз» по земле.

По данным портала, абзац с этой информацией, переданной со ссылкой на репортера Mehr, все же сохранился в кэше.

В настоящее время на сайте агентства сообщается, что вертолет с президентом совершил посадку из-за тумана в северной части Восточного Азербайджана.

Спасатели прибыли в район аварийной посадки вертолета с президентом Ирана

Журналисты отмечают, что судьба Раиси и его сопровождающих пока неизвестна, к месту инцидента направляются спасательные бригады.