Президент Грузии предложила отменить закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась подписывать закон об иноагентах, в своем мотивированном к депутатам парламента письме предлагает отменить его на следующий день после вступления в силу.

"Улучшение этого закона [об иноагентах] невозможно. Закон своим содержанием полностью неконституционный, соответственно, негрузинский, неевропейский и недемократичный. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения изменений. Его сущность, содержание и принципы неприемлемы. Соответственно, отмена закона является безальтернативной и представляет волю народа. С учетом всего вышесказанного я предлагаю упразднить закон в кратчайшие сроки - на следующий день после задействования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе считает, что таким образом у Зурабишвили нет никаких аргументов против нового закона.

"Саломе Зурабишвили вернула нам закон с единственной поправкой - чтобы он действовал один день. Она больше ни одного слова не поменяла! Этим она закрыла возможность дискуссии и окончательно подтвердила, что не существует реальных аргументов против закона!" - написал Мдинарадзе в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).

Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об иноагентах. В случае, если парламент большинством голосов преодолеет вето президента, закон за исключением двух статей будет задействован сразу же после его публикации.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Зурабишвили еще до принятия закона заявляла, что наложит на него вето. У президента для этого был срок до 28 мая. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Однако Зурабишвили отмечала, что не будет вносить правок, так как закон невозможно "облагородить".

Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих. Против закона выступают США, ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ и Совет Европы. Европейские лидеры заявляют, что закон противоречит европейским ценностям. Лидеры правящей партии Грузии утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.