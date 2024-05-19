Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости

Для этого в Лондон прилетели врачи из итальянской клиники Gemell, в которой ранее лечили папу римского Франциска. Об этом сообщает hindustantimes.com.

Подробности хирургического вмешательства не раскрываются, при этом известно, что операцию проводили одни из лучших итальянских медиков. Кейт Миддлтон появится на публике лишь после того, как ей разрешат врачи. При дворе на это время строго запретили высказываться в адрес принцессы Уэльской и делать какие-либо предположения о состоянии её здоровья.

Кейт Миддлтон 42 года. 29 апреля она и её супруг принц Уильям отпраздновали 14 годовщину свадьбы.

«Мы — хорошие люди, извините нас!»: за что принц Уильям и Кейт Миддлтон просили прощения во время тура по Шотландии?

Ранее король Великобритании Карл III перенёс операцию по поводу рака предстательной железы.