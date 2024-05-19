Сенатор США от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Вашингтону безразлична судьба Украины, в противном случае страну не отговорили бы от мирного соглашения с Россией. Об этом он заявил в беседе на канале Triggered.

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«Похоже, украинцы хотели переговоров, <…> но администрация Байдена их остановила», — заявил Вэнс, добавив, что Вашингтон не сорвал бы переговоры России и Украины в начале конфликта, если бы желал помочь стране.

Помимо этого, он возмутился тем, что деньги, собранные с американских налогоплательщиков, отправляются на Украину, чтобы остаться в карманах коррупционеров.

Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через Фонд оборонной промышленности. В апреле Конгресс после многомесячного рассмотрения одобрил пакет помощи Киеву объемом в 61 миллиард долларов.