Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо вне опасности. Однако он по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Таков вердикт врачей после консилиума в воскресенье утром. Об этом сообщил вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк, передает Topky.

«Худшее, чего мы опасались, на данный момент миновало. По итогам утреннего консилиума врачей мы можем констатировать, что пациент в настоящее время не находится в опасном для жизни состоянии», — сказал Калиняк.

Однако, по его словам, состояние Фицо по-прежнему очень тяжелое, и ему требуется длительное время и отдых для выздоровления. Состояние здоровья премьер-министра не позволяет перевести его в другую больницу, он нуждается в интенсивной терапии. По этой причине он останется в больнице Банска-Бистрицы.

Калиняк добавил, что «мы твердо уверены», что всё пойдет в правильном направлении. Больница, в которой находится премьер, будет регулярно публиковать отчеты о состоянии его здоровья.

Одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

Покушение на Фицо произошло в среду, он получил множественные огнестрельные ранения.

В четверг директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова заявила, что две хирургические бригады оперировали премьер-министра в течение пяти часов. Премьер-министру пришлось удалить некротические ткани, оставшиеся после огнестрельных ран.

«Пациент в сознании, его состояние стабилизировалось, но он по-прежнему находится в ОРО и его состояние по-прежнему тяжелое», — отметила Лапуникова.

Чешский врач Павел Поштулка подтвердил, что состояние премьер-министра остается крайне тяжелым.

«Образование некроза означает, что ткани подверглись действительно обширному разрушению», — сказал Поштулка чешскому изданию Blesk.

По его словам, это означает, что ткани не способны к заживлению и регенерации. Некроз производит опасные токсины и «подавляет и без того слабеющий организм».