В США в озере нашли самолет с телами двух человек

Полиция нашла в озере Сикс Майл на Аляске самолет с телами двух человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в пятницу вечером, 17 мая, в полицию поступило сообщение об обнаружении воздушного судна в озере к юго-западу от города Анкоридж.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб. В субботу дайверам удалось проникнуть в самолет. В нем они обнаружили тела двух мужчин.

Тела 58-летнего Дэйва Хеджерса и 45-летнего Аарона Фрайера будут отправлены в Государственное бюро судебно-медицинской экспертизы в Анкоридже.

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Полиция не указала тип воздушного судна, отметили журналисты, но Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил в соцсети X, что расследует «крушение самолета Taylocraft BC-12 вблизи Нондалтона, Аляска».