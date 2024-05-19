В Австрии рассказали о «серой зоне» в случае агрессии Киева

Потенциальные удары Киева по территории России западным оружием предельно обострят отношения НАТО и РФ. Последствия могут привести к катастрофе. Так считает профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт, сообщает Focus.

Манготт отметил, что если украинские формирования нанесут удар по территории России западным оружием, ситуация выйдет из-под контроля.

«Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», — сказал Манготт.

Focus пишет, что США больше не запрещают Украине использовать американское оружие. Во время визита в Киев госсекретарь Блинкен заявил, что подобные решения киевский режим должен принимать самостоятельно.

Ранее китайское издание Sohu рассказало об ответе Путина на заявления Лондона о праве ВСУ бить по российским регионам британским оружием.