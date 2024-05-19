$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Гуцул: большинство граждан Молдавии проголосуют против евроинтеграции

Голос жителей Гагаузской автономии в составе Молдавии на референдуме о вступлении страны в Европейский союз будет решающим. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Гуцул считает, что голоса жителей Гагаузии станут решающими на референдуме в Молдавии
© РИА Новости
«На референдуме 20 октября вместе с большинством граждан Молдовы мы скажем НЕТ европейской интеграции», – написала она.

Гуцул считает, что эффективный путь развития для Молдавии – это ее интеграция в Евразийский экономический союз.

18 мая оппозиционер Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз.

На этой неделе парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября.

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза.

В мире
Евгения Гуцул
Майя Санду
Илан Шор
ЕАЭС
ЕС
Кишинев
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости