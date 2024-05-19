США заподозрили КНР в шпионаже за подводными интернет-кабелями

Власти США бьют тревогу по поводу потенциальных рисков безопасности, которые несут китайские ремонтные корабли. Они работают с подводными кабелями, по которым через Тихий океан передается критически важный интернет-трафик. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Эти кабели, необходимые как для коммерческой, так и для военной связи, могут быть уязвимы для несанкционированного доступа со стороны судов, находящихся под управлением S.B. Submarine Systems — китайской компании, контролируемой государством», — отмечает Wall Street Journal.

Представители госдепартамента США отметили странное поведение ремонтных кораблей компании S.B. Submarine Systems. Они часто исчезают из эфира радио- и спутникового слежения. Эта аномалия не имеет четкого объяснения. Подозрительная деятельность вызвала опасения, что данные корабли могут намеренно скрывать свои передвижения, «потенциально участвуя в тайных операциях».

Данные MarineTraffic показывают, что такие суда, как Fu Hai, Fu Tai и Bold Maverick периодически исчезают из систем слежения во время работы вблизи Тайваня и Индонезии.

Это вызывает тревогу у американских чиновников, которые опасаются, что корабли могут тайно прослушивать потоки данных, шпионить за военными коммуникациями США или похищать интеллектуальную собственность.

Подводные кабели представляют собой важнейшую инфраструктуру. По оптоволоконным кабелям, проложенным по морскому дну, передается почти весь международный трафик данных, включая Интернет, телефонную и военную связь.

Имея физический доступ к кабелям, шпионы могут подключиться к потокам данных и перехватывать сообщения. Это требует специального оборудования и опыта, но может дать огромные объемы информации.

Во время ремонта кабели выносятся на поверхность, что делает их уязвимыми для установки устройств наблюдения или других вмешательств.