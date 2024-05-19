Зурабишвили призвала Макрона посетить Тбилиси на фоне протестов из-за закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Эммануэля Макрона приехать в Тбилиси до начала избирательной кампании в парламент, намеченной на осень. Ее слова приводит газета La Tribune de Dimanche.

В беседе с изданием президент Грузии попросила европейских лидеров посетить страну на фоне протестов по поводу законопроекта об иностранных агентах.

«Эмманюэль Макрон обещал мне практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре. Я написала президенту Макрону и жду его в День независимости Грузии, 26 мая», — сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, никто не хочет конфликта с Россией, в то же время выразив намерение «избавить Кавказ от советского ига». Она назвала подобное развитие событий «очень важным для будущего Европы, в том числе ее безопасности».

На фоне споров из-за законопроекта об иностранных агентах Зурабишвили также выразила надежду, что Тбилиси не лишат статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время она отметила, что ветирование законопроекта никак не повлияет на его конечную судьбу.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.