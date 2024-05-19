Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, посол Гондураса в России, умер в Москве, рассказал министр иностранных дел республики Энрике Рейна. Об этом пишет РБК.

Глава МИД принес искренние и сердечные соболезнования семье дипломата, поблагодарил правительство России за соболезнования и внимание.

Министр заметил, что тело Сальгадо будет отправлено в Гондурас, где и будет захоронено с подобающими почестями.

Президент Гондураса Сиомара Кастро принесла соболезнования семье посла. Она отметила, что глава дипмиссии в России «представлял нас [республику] с большим достоинством».

Напомним, что посольство Гондураса в России открылось 14 октября 2013 года.

Эльвир Сальгадо в 1981 году окончил сельскохозяйственный факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне — РУДН) по специальности «ученый-агроном».

В Мозамбике умер посол России

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства под научным руководством профессора Григория Васильевича Устименко.

После окончания университета Эльвир Сальгадо посвятил себя дипломатической работе. Был послом Гондураса на Кубе. В 2022 году возглавил дипмиссию в Москве.