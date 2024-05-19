Аналитик объяснил, как Запад разочаровал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что Запад все больше склонятся к миру с Россией. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала "Вышка".

Напомним, Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В ходе визита американский дипломат также отведал пиццы и сыграл на гитаре в одному из баров украинской столицы. Выступая на пресс-конференции в Киеве, Блинкен подчеркнул, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, и заверил в поддержке со стороны Вашингтона.

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По словам Карасева, Запад все больше и больше склоняется к тому, что пора искать возможные дипломатические методы. Сам Зеленский признал, что "чувствует "атмосферу мира"… в устах западных союзников", передает РИА Новости.

Очевидно, пояснил политолог, украинский лидер имел в виду приезд Энтони Блинкена на Украину.

"Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства", - отметил он.

Карасев добавил, что западные союзники Киева уже не верят в саму возможность победить Россию.

Напомним, ранее журналист телеканала ABC заявил, что Зеленский дал понять, что разочарован визитом Блинкена в Киев. Представитель СМИ обратил внимание на краткую паузу Зеленского перед ответом на вопрос о результатах визита госсекретаря на Украину. По словам журналиста, он почувствовал разочарование во взгляде украинского лидера.