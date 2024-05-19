NYT оценил поддержку России со стороны Китая

Президент КНР Си Цзиньпин подтвердил свою твердую поддержку России во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, несмотря на возможные западные санкции. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Его [Си Цзиньпина] поддержка Путина остается непоколебимой", — пишет издание.

Отмечается, что недавние попытки западных лидеров обуздать Россию и предупреждения о санкциях не повлияли на позицию китайского председателя. По словам журналистов, Си Цзиньпин готов принять потенциальные экономические последствия в обмен на стратегическое партнерство с Россией.

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The New York Times подчеркивает, что ни риск ухудшения отношений с Европой, ни американские санкции, направленные на китайские банки, не заставляют Си Цзиньпина отказаться от поддержки Владимира Путина. В статье говорится, что давление со стороны США лишь укрепляет уверенность китайского лидера в своем выборе.

Путин отправился с двухдневным визитом в Китай 16 мая. Там российского лидера встречали артиллерийскими залпами и гимном Российской Федерации. По итогам переговоров РФ и КНР подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.