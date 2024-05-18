Евросоюз ужесточил требования к ввозу домашних животных из РФ и Беларуси

Правила ввоза домашних животных в Евросоюз с территории России и Беларуси будут ужесточены с сентября этого года.

В частности, для перемещения собак и кошек теперь будет необходим тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной лаборатории. Перечень таких лабораторий можно найти на официальном сайте Евросоюза.

"Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству", - подтвердила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

На данный момент для ввоза животных в страны ЕС достаточно отметки подкожным микрочипом или татуировкой и прививки от бешенства.