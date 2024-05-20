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США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета импорта урана из России

В США могут остановиться ядерные реакторы из-за запрета импорта российского урана. Об этом сообщает РИА Новости.

В США могут остановиться ядерные реакторы
© РИА Новости

Отмечается, что российский уран составляет треть всего ядерного топлива, используемого для работы американских атомных электростанций.

«Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов», — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Также научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждают, что в случае прекращения поставок урана из России США ожидают проблемы — рост цен на электроэнергию может превысить сегодняшние темпы инфляции.

До этого в Минэнерго США сообщили о планах закупить на внутреннем рынке уран на $3,4 млрд.

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