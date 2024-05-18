Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал голосовать на предстоящем 20 октября референдуме против вступления республики в ЕС. С таким обращением он выступил к гостям Фестиваля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в субботу одновременно в четырех городах страны.

"Сегодня мы начинаем кампанию "Нет вступлению в Евросоюз". <…> 20 октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах. Мы - самостоятельное государство, и должны решать сами за себя", - сказал политик.

По его словам, за пять лет правления проевропейских сил в Молдавии ее жители сумели сделать выводы, обратив внимание на стремительный рост цен и уровня бедности в стране.

"Наш путь - ЕАЭС вместе с Россией. Там, где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа, где будут покупать наши овощи и фрукты. Наш путь туда, где будут строиться заводы, фабрики и создаваться новые рабочие места. Наш путь вместе с Россией, так мы построим новую и богатую страну", - отметил Шор.

В блок "Победа" вошли несколько партий Молдавии, поставивших перед собой цель восстановить отношения с Россией, СНГ и ЕАЭС, которые были испорчены действующей властью. С 2021 года президент Молдавии Майя Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в 2023 году МИД Молдавии сообщил о решении денонсировать примерно треть соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Ранее Санду уже заявила о планах переизбраться на второй срок. Оппозиция считает, что глава республики совместила референдум с президентскими выборами в электоральных целях на фоне падения рейтинга.