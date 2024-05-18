В Киргизии появились задержанные после ночных волнений

Четверо иностранцев и двое граждан Киргизии задержаны после массовых ночных волнений в Бишкеке. Об этом сообщило МВД республики, которое воспроизвело хронологию конфликта.

«По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан: А.М. 2000-года рождения, А.М. 1993-года рождения, А.А. 2002-года рождения, С.Х. 2003-года рождения», — сказано в заявлении МВД.

Также задержаны два гражданина Киргизии.

По данным МВД, конфликт начался с того, что «группа неизвестных лиц азиатской внешности» начала приставать к иностранным студентам. Это произошло в 2 часа ночи 13 мая возле пиццерии, расположенной в микрорайоне Восток-5.

Незнакомцы попросили у студентов сигареты, а потом начали «придираться по поводу курения». Один из них стал распускать руки, после чего иностранные граждане убежали. Студенты успели добежать до хостела на улице Огонбаева, где они проживают.

Четверо неизвестных, преследуя их, зашли в хостел, где применили силу и начали грабить студентов. У них забрали дорогие телефоны и крупные суммы в долларах.

«Далее эти же четверо неизвестных, бесчинствуя, стали заходить в разные комнаты и выбивать двери. Когда они зашли в комнаты где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим», — сообщает МВД.

После этого завязалась драка во дворе хостела. В итоге трое нападавших убежали, один получил травмы, ему вызвали скорую сами студенты.

17-мая 2024-года в социальных сетях было опубликовано видео драки, имевшей место во дворе хостела. Ролик вызвал общественный резонанс и массовое недовольство киргизской молодежи.

18 мая на пересечении улиц Курманжан-Датка и собралось 500- 700 человек. Они требовали реакции правоохранительных органов в отношении виновных.

Ночью «третьи лица с целью дестабилизации обстановки» стали распространять ложную информацию в мессенджерах о том, что имеются жертвы среди киргизов.

«Информация об имеющихся жертвах ЛОЖНАЯ и не соответствует действительности», — заявили в МВД.

Силовики призвали граждан Киргизии и гостей столицы не верить ложной информации и не поддаваться на провокации.