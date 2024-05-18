СМИ: республиканцы хотят сместить спикера Палаты представителей Джонсона

Конгрессмены-республиканцы намереваются после ноябрьских выборов сместить нынешнего спикера Палаты представителей Майка Джонсона и заменить его другим политиком, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, сторонники жесткой линии желают в 2025 году заменить Джонсона на главу юридического комитета Конгресса Джима Джордана.

Вместе с тем, 45-й президент США Дональд Трамп считает Джонсона «довольно хорошим союзником», лояльным членом партии, поддерживает его, советуется со спикером по ряду вопросов.

Отношения Джонсона и Трампа, отметили журналисты, укрепились после того, как будущий спикер в 2019 году поддержал бизнесмена в сложной ситуации.

«Преданность всегда была важной для Трампа, и Джонсон никогда не ставил этот вопрос под сомнение», — пояснил источник.

Напомним, что президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года, основными фаворитами являются действующий президент Джо Байден и Дональд Трамп.