Китайское издание Sohu пишет, что президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Авторы публикации выразили мнение, что российский лидер дал понять, чем обернутся провокации Британии.

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По их словам китайских журналистов, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум — Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

В Китае оценили итоги встречи Си Цзиньпина и Путина

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.