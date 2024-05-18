В Казахстане опровергли сообщения о группах пакистанских студентов на границе с Киргизией

В Казахстане опровергли сообщения СМИ о пакистанских студентах, которые якобы собирались приехать в республику после ночных беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Информация <…> о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Киргизии в Казахстан <…> не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

По данным КНБ, пункты пропуска на казахстанско-киргизской границе работают в штатном режиме.

В ночь на субботу, 18 мая в Бишкеке произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии. Поводом для конфликта послужила произошедшая ранее драка между иностранными студентами и горожанами.

Позже милиция Киргизии заявила о стабилизации ситуации в Бишкеке после стихийного митинга.