Министерство иностранных дел Киргизии обратилось к СМИ и блогерам с просьбой не распространять ложную информацию в связи с произошедшими в Бишкеке беспорядками и и прекратить нагнетать ситуацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне в столице республики произошли массовые беспорядки, вызванные сложной ситуацией в миграционной сфере. По данным МВД, в акциях протеста приняли участие порядка 700 человек. Пострадали 29 человек, часть из них была госпитализирована в медицинские учреждения.

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«Министерство просит представителей средств массовой информации, блогерского сообщества, а также своих зарубежных коллег руководствоваться только официальной и проверенной информацией компетентных органов [Киргизии]», — отметили дипломаты.

В ведомстве уточнили, что обстановка в настоящее время в Бишкеке «абсолютно спокойная и полностью контролируемая».