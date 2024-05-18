Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк рассказал на пресс-конференции, что премьер-министр республики Роберт Фицо после покушения находится в сознании. Вместе с тем, добавил он, состояние политика пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе, пишет РИА «Новости».

Напомним, что покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 км от столицы страны. Злоумышленник пять раз выстрелил в премьера. В результате он был ранен в плечо и живот.

Состояние здоровья Фицо стабильное, но все еще серьезное, вторая операция, проведенная накануне, положительно сказалась на его здоровье, заявила, в свою очередь, глава Минздрава Словакии Зузана Долинкова.

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«Вчерашняя операция, которая длилась два часа, внесла вклад к позитивному прогнозу развития состояния премьера», — отметила министр.

Ранее сообщалось, что 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, руководствовался политическими мотивами.