Украинцам запретили продавать авто после постановки на воинский учет

Украинские власти приняли поправки в закон, согласно которым жители страны не смогут вывозить за пределы своих областей автомобили, если они поставлены на учет в военкомате, пишет «Судебно-юридическая газета». Украинцам также нельзя будет продавать машины и осуществлять любые действия, исключающие передачу транспорта ВСУ и другим военным структурам.

Ограничения распространяются на бизнес и всех граждан вне зависимости от пола. Практически единственной возможностью транспортировки авто остается получение разрешения от военкомата, при этом срок его действия не должен превышать один месяц.

Помимо этого, все предприятия и организации теперь обязаны доставить транспортные средства на сборные пункты в случае объявления мобилизации. Рассчитывать на возврат транспорта сразу нельзя, он осуществляется в течение 30 дней. В случае игнорирования требования о передаче авто предусмотрены штраф: для предпринимателей он составит около $1,5 тысячи, для граждан — $570.

Ранее на Украине ввели новый способ выдачи повесток, теперь их могут раздавать в круглосуточном режиме. Кроме того, документ будет считаться врученным, даже если гражданина не было в этот момент по месту жительству.