Глава Минобороны Великобритании сделал ставку на проигрыш Путина

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс признался, что поставил бы на победу Украины и ее партнеров над президентом России Владимиром Путиным. В интервью Daily Express он отметил, что ВС РФ активно наступают, а для украинских бойцов настали трудные дни.

Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги сейчас. Если мы этого не сделаем, цена отказа поддержать Украину в трудный для нее момент будет намного дороже, — сказал Шаппс.

По его словам, Великобритания не может позволить России победить. Необходимо как можно скорее предоставить Киеву военную помощь, добавил Шаппс.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что поддержка Украины важна для гарантий устранения России с «каждой последней квадратной мили» страны. Не может быть и речи о том, что Киев заставят согласиться на отказ от территории ради обеспечения мира, подчеркнул Шаппс. По словам министра, эти решения «полностью за украинским народом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал количество истребителей F-16 для достижения паритета с российской армией. По его словам, Киев нуждается в 120–130 тактических истребителях F-16 или других современных западных боевых самолетах.