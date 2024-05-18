СМИ: США не одобрили приглашение РФ на годовщину высадки в Нормандии

Решение Франции пригласить российскую делегацию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии вызвало негативную реакцию в США и ряде других стран, повысило напряженность между союзниками, пишут обозреватели Клеа Колкатт и Эстер Уэббер в статье для Politico.

По данным обозревателей, организацией мероприятия занимается французская организация «Миссия освобождения» под руководством бывшего посла Франции в США Филиппа Этьена. В апреле 2024 года ее представители сообщили, что российская делегация также будет приглашена.

«Франция не занимается политическим ревизионизмом истории. Исторически Франция всегда приглашала страны, чьи войска высадились в Нормандии. В прошлом приглашение направлялось Российской Федерации», — уточнили общественные деятели.

Авторы статьи пояснили, что источники в США, Соединенном Королевстве, других западных стран выразили обеспокоенность в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с россиянами.

В частности, два чиновника администрации президента США на условиях анонимности выразили свое недовольство ситуацией. Собеседник газеты из правительства Великобритании подчеркнул, что Франция в мае не только пригласила Россию на церемонию, но и приняла председателя КНР Си Цзиньпина.

Франция решила пригласить РФ на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Колкатт и Уэббер напомнили, что президент России Владимир Путин присутствовал на юбилейных церемониях в честь 60-летия со дня высадки союзников в Нормандии, а также и 70-летия в 2014 году. На 75-летие французы его все же не пригласили, что «вызвало спокойную реакцию» у российского лидера.