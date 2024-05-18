Зеленский прокомментировал продвижение ВС России под Харьковом

Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов рассказал о текущей ситуации на линии фронта и инициативах, направленных на прекращение конфликта, пишет газета South China Morning Post.

Украинский лидер подчеркнул, что его правительство согласится только на «справедливый мир» для прекращения конфликта, несмотря на призывы Запада к быстрому решению.

«Украинцы желают, чтобы конфликт завершился миром, справедливым с их точки зрения. Запад же хочет, чтобы противостояние завершилось и как можно скорее», — пояснил Зеленский.

Украина и ее западные союзники, уточнил он, имеют «одинаковые ценности», но зачастую «разные взгляды», в особенности, на пути и сценарии завершения конфликта.

Политик призвал Китай и страны развивающегося мира принять участие в мирном саммите с участием десятков лидеров, который пройдет в нейтральной Швейцарии в следующем месяце. Он добавил, что чем больше стран будет на стороне Киева, тем сильнее будет давление на Россию.

Зеленский признал проблемы с укомплектованием штатов и «моральным духом» в украинской армии. Вместе с тем, заверил он, ВСУ удержат оборонительные линии и остановят любой крупный прорыв России.

«Никто не собирается сдаваться», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский категорически отверг призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Игр. По его мнению, оно даст Москве «преимущество», позволит перебросить войска и артиллерию.

По его оценке, наступление ВС РФ в Харьковской области «может состоять из нескольких волн. [В мае началась] первая волна». Он добавил, что российские военные планируют захватить город, хотя понимают, что это будет «очень сложно».

Путин: планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Зеленский заявил, что у Украины есть только «около 25 процентов того, что нужно» для защиты страны с точки зрения ПВО. Он уточнил, что стране необходимо получить «120–130» истребителей F-16 или других современных самолетов, «чтобы иметь паритет» с Россией.

Также украинский лидер раскритиковал западные страны за запрет наносить удары по российской территории полученным от США и ЕС оружием.

Зеленский резюмировал, что «комедийные дни» остались позади, он больше никого не смешит, напротив, стал трагическим персонажем на сцене большой политики.