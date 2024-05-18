Зеленский назвал количество истребителей F-16, которые нужны Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно порядка 120–130 истребителей F-16 для достижения паритета с российской армией, передает Agence France-Presse. Глава государства уточнил, что вместо F-16 подойдут другие современные самолеты западного производства.

Также Зеленский заявил, что на данный момент у Украины только 25% требуемого количества систем ПВО. Он выразил надежду, что Запад вовремя поставит комплексы ПВО Patriot, которые можно будет использовать при защите позиций в Харьковской области.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что истребителей F-16, которые Запад намерен поставить на Украину, ждет печальная судьба. По его словам, это просто распиаренные машины, которые будут гореть так же, как и любые другие.

Зеленский прокомментировал продвижение ВС России под Харьковом

До этого стало известно, что украинская авиация переняла опыт ВВС США, полученный в ходе конфликта во Вьетнаме. Как пишет Business Insider, пилоты ВСУ намеренно входят в зону, где их могут обнаружить радары. Затем по координатам радаров наносятся удары западными ракетами HARM класса «воздух — земля», которые способны отслеживать местоположение цели даже после отключения работы станций.