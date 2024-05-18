Стрелявший в Фицо ненавидел Россию и восторгался бандеровцами

Писатель Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, имел антироссийские взгляды, ненавидел цыган и восторгался норвежским террористом Брейвиком и факельными шествиями бандеровцев на Украине. Вдобавок он писал мрачные эротические стихи, сравнивая горы с интимными женскими органами. Такие данные приводит The New York Times, опросившая людей, знавших Цинтулу

Знакомые и бывшие коллеги Цинтулы по литературному клубу говорят, что он писал мрачные эротические стихи, часто изображающие пытки и боль. Он также самостоятельно опубликовал книгу, в которой критиковал цыган и сокрушался, что Словакия не создала доморощенный аналог норвежского террориста Брейвика.

«Где словак Брейвик? Он еще не родился?» — задавался Цинтула вопросом в своей книге.

Тот факт, что Цинтула был арестован, не стал сюрпризом для тех, кто его знал.

«Он всегда был таким странным и злым», — сказал его знакомый, г-н Маруниак.

По его словам, было вопросом времени, когда что-то произойдет.

Члены литературного клуба, в который входил Цинтула, говорят, что он всегда писал об уродливых, негативных вещах. Горы Словакии он изображал «как часть женской анатомии», в других стихах преобладали описания пыток и боли.

По словам знакомых, Цинтула был враждебно настроен по отношению к цыганскому меньшинству Словакии. Его книга о цыганах, написанная и опубликованная в 2015 году, включала откровенно расистское стихотворение: «На теле цивилизации растет опухоль преступности».

В 2016 году Цинтула. начал ожесточенную вражду с другим членом литературного клуба, который разместил в соцсетях сообщение, выражающее беспокойство по поводу факельных парадов в Украине, проводимых радикальными националистами. Он назвал своего коллегу-писателя, который работал в России более двух десятилетий назад, «российским агентом, которому Кремль заплатил за то, чтобы запятнать Украину».

Проукраинские взгляды Цинтулы становились все сильнее, особенно после начала СВО в 2022 году.

«Он внезапно стал крайне антироссийским», — сказал член литературного клуба.

В 2019 году Юрай Цинтула перестал посещать собрания литературного клуба и выглядел «странно отстраненным», когда встречал на улице людей, которых знал много лет.

«Он жил в своем собственном мире и реальности», — говорят члены клуба

В краткой личной биографии Цинтула написал, что в коммунистическую эпоху государственная власть «признала его бунтовщиком» и уволила с работы.

В среду было предъявлено обвинение в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Самая жестокая атака на европейского лидера за последние десятилетия, вызвала шок по всей Европе.

Официально имя подозреваемого не называется. Прокурор Словакии наложил эмбарго на информацию, касающуюся этого дела, и запретил полиции

раскрывать имя человека, которому предъявлено обвинение.

Однако местные СМИ выяснили, что покушавшийся — 71-летний бывший работник угольной шахты Юрай Цинтула.