В США заметили неожиданную смену риторики Блинкена по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего недавнего визита в Киев не упомянул территориальные амбиции Украины по возвращению Крыма и Донбасса, в речах Блинкена в украинской столице не упоминались эти регионы. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

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«В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов (Крым и Донбасс. — прим. ред. и не говорится о признанных международным сообществом границах», — говорится в сообщении издания.

При этом газета отметила, что в частном порядке представители администрации президента США Джо Байдена задаются вопросом, «сможет ли Украина (даже с получением последнего транша американской помощи) выиграть эту войну».

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До этого Блинкен в Киеве заявил, что Украина должна сама решать о начале переговоров с Россией, Соединенные Штаты поддержат Киев в любом случае. Блинкен подчеркнул, что Украина готова будет ответить на «серьезный интерес участия в переговорах».