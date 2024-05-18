Конфликт на Украине не начался, если бы США руководили умные люди, а не идиоты. Об этом заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп.

“Такие идиоты управляют этой страной <…>. Мы вполне можем в ближайшие пять месяцев оказаться в состоянии третьей мировой войны, потому что у нас есть некомпетентные люди. Нашей страной управляют глупые люди. Не было бы [конфликта на] Украине, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль", – заявил Дональд Трамп во время эфира телеканала CNBC на YouTube.

Ранее похожую позицию занял МИД Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США постоянно обостряют ситуацию, поэтому они виноваты в эскалации конфликта. Вэньбинь назвал политику США против РФ мышлением холодной войны.

Трамп назвал наиболее серьезную проблему для США

При этом генерал США, верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи, считает, что после спецоперации Россия якобы будет представлять угрозу всему блоку НАТО. Это он назвал большой проблемой, передает RT. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что у Москвы нет планов по началу военной кампании в Европе после конца СВО.