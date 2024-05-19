Байден грубо высказался о Трампе

Президент США Джо Байден полагает, что его главный политический оппонент Дональд Трамп является неудачником и не умеет достойно принимать поражение. С таким заявлением американский лидер выступил на встрече со сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

"Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник", - сказал Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома.

Говоря о предстоящих выборах президента США и о Трампе, американский лидер добавил: "В действительности на кону наша демократия. Послушайте, что он говорит. Его спросили, примет ли он поражение. Он сказал, что это зависит от ситуации. Потом он сказал, что, если он проиграет, будет кровавая баня. Это его слова".

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Байден также выразил сомнения в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности среди избирателей.

"Вы слышите, что мы уступаем, согласно данным опросов. До сих пор опросы ни разу не были верны, - сказал действующий американский лидер. - Мы или наравне, или немного впереди, или немного отстаем, но чего я жду, так это итогов выборов".

Трамп и Байден уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября.

Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго 19-22 августа. Байден баллотируется на второй срок на посту президента США.

Трамп и другие республиканцы после прошлых выборов президента, на которых одержал победу Байден, заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.